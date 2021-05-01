Еще 737 петербуржцев заболели коронавирусом за сутки

Еще 737 случаев коронавируса в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали еще 737 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, всего с начала пандемии в Северной столице было уже 416 477 случаев заражения коронавирусом.

К сожалению, за последние сутки к статистике прибавились и летальные исходы с заболеванием. Так, еще 34 пациента с COVID-19 умерли в Петербурге. За все время скончались 13 248 горожан. А победили болезнь с начала с пандемии уже 375 714 человек.

В городе также ежедневно тестируют горожан на коронавирус. За последние сутки обследовали еще 24 167 человек.