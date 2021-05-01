Дело об уклонении от уплаты налогов на 2 млрд рублей возбудили в Новгородской области

Бизнесмены из Новгородской области уклонились от уплаты налогов на 2 млрд рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новгородской области возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на сумму более 2 миллиардов рублей, сообщает пресс-службу СУ СКР по области. Речь идет о собственниках предприятия, которое занимается производством химических органических веществ на территории Окуловского района бизнесменах. По версии следствия, они включали в налоговые декларация заведомо ложные сведения.

- Осуществляя предпринимательскую деятельность через подставное лицо, они уклонились от уплаты налогов в размере более 2 млрд рублей, предоставив в налоговый орган фальсифицированную отчетную документацию и декларацию, содержащую заведомо ложные сведения, - сообщают в СУ СКР по Новгородской области.

Возбуждены уголовные дела, один из подозреваемых заключен по стражу, вопрос о мере пресечения для второго будет рассматриваться в ближайшее время. Расследование уголовного дела продолжается.