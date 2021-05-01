Митрополит Варсонофий поздравил петербуржцев с наступающей Пасхой

Главные пасхальные службы пройдут в Казанском кафедральном соборе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий поздравил петербуржцев с наступающим праздником Воскресения Христова. Его пасхальное послание духовенству, монашествующим и всем верным чадам Церкви Христовой опубликовано на сайте Санкт-Петербургской митрополии.

– Вновь наступает самый радостный период церковного года, когда мы вместе со всем православным миром глубоко переживаем свидетельство святых апостолов о Воскресении Христовом и вместе с ними восклицаем, от всего сердца приветствуя друг друга: Христов Воскресе! – говорится в послании митрополита.

В обращении также говорится, что Воскресение Христово - это краеугольный камень веры.

– Никакие испытания, которыми наполнена наша земная жизнь, не должны смущать нас, ибо они готовят нас к блаженной жизни с Богом, а смерть - это переход в жизнь вечную, – отмечает митрополит Варсонофий.

Напомним, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в праздник Пасхи возглавит богослужения в Казанском кафедральном соборе. Служба начнется в предстоящую ночь – в 22:50 в субботу, 1 мая. А уже сейчас в храмах и церквях Петербурга можно освятить куличи и пасхальные яйца.