Стало известно, в какие храмы Петербурга и Ленобласти доставят Благодатный огонь

В храмы Петербурга и Ленобласти доставят Благодатный огонь. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сошедший Благодатный огонь из Иерусалимского Храма Гроба Господня доставят в Петербург и Ленобласть 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба Фонда содействия развитию Ленобласти.

Сначала Благодатный огонь привезут в Москву, а оттуда лампаду доставят в Пулково. В Великую субботу огонь успеет попасть во множество храмов Петербурга и Ленобласти – к Пасхальному богослужению. Конечно, огонь будет доставлен и в Казанский кафедральный собор в Северной столице.

Кроме того, огонь распространят по другим обителям митрополии Петербурга – в Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру, Новодевичий Монастырь, Гатчинский кафедральный собор святого апостола Павла, Гатчинский покровский собор, Храм святого князя Владимира города Коммунар, Храм святителя Алексия митрополита Московского в Тайцах, Храм Александра Невского в деревне Александровка, Храм Казанской Божией Матери в Вырице и многие другие.

Кстати, из Петербурга лампады с Благодатным огнем также доставят в Архангельск и Мурманск.