Петербуржец убил собутыльника ножом на ночной пьянке в Ториках

В Ториках петербуржец убил собутыльника. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Накануне утром, 30 апреля, в одной из больниц Петербурга скончался 34-летний мужчина. С множественными проникающими колото-резанными ранами его доставили к медикам после пьянки в поселке Торики Красносельского района. Как рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, между погибшим и его 37-летним собутыльником поздно вечером 29 апреля возникла ссора. После чего второй нанес ножевые ранения первому в грудь и живот.

На месте правоохранители изъяли кухонный гож и следы пальцев рук. Пострадавшего увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии - он смог дожить лишь до утра. Орудовавшего ножом задержали, его поместят в изолятор временного содержания. Уже возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Известно, что задержанный уже привлекался за кражи и незаконное хранение наркотиков.