Трое пьяных мужчин требовали шаверму, угрожая пистолетом официанту в кафе Луги

В Луге нетрезвые мужчины пытались добыть шаверму бесплатно, угрожая пистолетом в кафе. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ночь на 1 мая в Ленобласти трое мужчин в нетрезвом виде требовали в кафе шаверму, угрожая работникам пистолетом. Как рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, все произошло в одном из заведений города Луга на улице Урицкого. Пьяная компания мужчин средних лет наведалась в кафе после полуночи и заказала одну шаверму. Однако этого на троих не хватило и они потребовали у официанта вторую, уверяя что она была оплачена.

После отказа со стороны работников кафе один из мужчин начал угрожать и демонстративно показывал пистолет, чтобы заполучить шаверму бесплатно. В заведение тут же вызвали полицию. К счастью, обошлось без трагедий. Мужчина с оружием утихомирился и сопротивления правоохранителям не оказывал. Пистолет, на который у него было разрешение, он добровольно выдал полицейским.