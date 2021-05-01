Мосты не будут разводить в ночь на Пасху в Петербурге

Мосты в ночь на 2 мая в Петербурге не разведут. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В ночь с 1 на 2 мая в Санкт-Петербурге не будет производиться разводка мостов. Об этом сообщает пресс-служба «Мостотреста». Очевидно, что эта мера введена в связи с наступающим праздником Воскресения Христова, когда верующие петербуржцы пойдут на ночные службы в церкви и храмы.

Неразведенные мосты будут большим подспорьем, ведь метро в ночь на Пасху работать не будет. Наземному транспорту тоже не стали продлевать график работы, так что рассчитывать на поздние автобусы, троллейбусы и трамваи не придется. Поэтому добираться после ночных служб горожанам скорее всего придется на такси.

Напомним, что главная пасхальная служба начнется в 22:50 в Казанском кафедральном соборе. Возглавит богослужение митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.