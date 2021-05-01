Поел и укатился: Шлиссик отведал петербургской корюшки под присмотром Крошика

Шлиссик ест корюшку. Фото: скриншот видео vk.com/sealrescue

Фонд друзей балтийской нерпы вновь опубликовал на странице «Спасение тюленей» в соцсети «ВКонтакте» умилительное видео со своими подопечными. На этот раз петербуржцам показали, как нерпа Шлиссика кормят корюшкой. Самое забавное, что за этим процессом из-за стеклянной перегородки наблюдает другой любимец петербуржцев – нерпа Крошик.

– Шлиссик с аппетитом уплетает выловленную пару часов назад корюшку. Норму выдачи дорогой рыбы внимательно контролирует из своей стеклянной загородки замдиректора Крошик. Страшные звуки сказочных чудовищ на заднем плане – голоса серых тюленей, – рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.

Но больше всего пользователям соцсети понравилось, как после обеда Шлиссик стал кататься по полу от удовольствия.

«Шлиссик – это пузатенькое счастье!», «Лапочка», «Насколько они прелестны» – пишут в комментариях петербуржцы.