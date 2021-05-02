До +10 и без осадков обещают 2 мая в Петербурге

Весна в Петербурге красива, но сурова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Приятная погода ждет жителей и гостей Санкт-Петербурга 2 мая. Днем в наступившее воскресенье синоптики обещают до +10 градусов. Причем без сильного ветра и осадков - идеально для прогулок, путь температура и ниже климатической нормы градуса на 3-4.

- Пока, конечно, холодно. Большого тепла в ближайшее время не видно, - рассказал «Комсомольской правде» главный синоптик города Александр Колесов. - Что первомайские праздники, что на 9 число, примерно погода такая

Сегодня существенных осадков гидрометцентр не обещает, а вот уже с завтрашнего дня на город начнет влиять циклон. Он принесет облачность, днем пройдут небольшие дожди, ветер сменит направление на северное, а его порывы станут сильными. Температура будет около +8, но по ощущениям - намного прохладнее.

Пасмурная погода сохранится в городе на всю следующую неделю.