Количество смертей от ковида в Петербурге упало на треть за месяц

Число смертей от ковида упало за апрель на 32%. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Количество смертей в Петербурге сократилось на 32%. Это следует из информационной справке Межведомственного городского координационного совета по ситуации с распространением коронавируса за апрель, которую приводит пресс-служба Смольного.

- В марте скончались 1320 человек, в апреле - 895. Прибавка нарастающего итога за месяц составила -32,2%, - говорится в справке.

Одновременно упало количество обратившихся к врачам пациентов с коронавирусом (-22,61% по отношению апреля к марту). Выздоровевших стало меньше за месяц на 49%. На 14.78% снизилось количество больных, находящихся под медицинским наблюдением.

На данный момент в городе занято около 80% инфекционных коек, однако большое их количество было свернуто в связи с падением числа новых случаев коронавируса. При необходимости стационары будут вновь перепрофилированы под ковид.

Отметим, что в последние несколько дней статистика опять начала показывать прирост по заражениям.