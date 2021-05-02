Два килограмма наркотиков нашли в машине 30-летнего петербуржцы

Пакеты с мефедроном нашли в машине 30-летнего охранника. фото: Гу МВД по СПб и ЛО.

Крупную партию наркотиков обнаружили в иномарке, которую остановили в Пушкине сотрудники ГИБДД. За рулем «Киа» находился 30-летний мужчина, работающий охранником. Вместе с ним ехал 27-летний приятель. При осмотре машины полицейские нашли несколько подозрительных пакетов.

- Экспертиза показала, что изъятое является наркотическими средствами: мефедрон, массой более двух килограммов,- сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Также у водителя обнаружилось около 2 граммов марихуаны. Сейчас мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение сбыт или пересылку наркотических средств».

Подозреваемому в распространении крупной партии наркотиков грозит лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.