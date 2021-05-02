Почти 19 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки

Тесты на коронавирус сдали 18,7 тысячи горожан. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Чуть менее 19 тысяч жителей Петербурга прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции за последние сутки. Такие данные на утро воскресенья, 2 мая, приводит городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением ковида.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18 746 человек, - уточняют в пресс-службе городской администрации.

Не перестают поступать обращения петербуржцев и в Единую региональную информационно-справочную службу 122 по вопросам, связанным с коронавирусом. За сутки операторы обработали 4791 звонок.