Два человека погибли в ДТП под Выборгом

Полиция ведет проверку по факту смертельной аварии под Выборгом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Выборгского района Ленинградской области проводит проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего вечером 1 мая у поселка Лейпясуо, где погибли два человека.

- В 20:15 на повороте к поселку Лейпясуо водитель автомобиля ВАЗ-2105 не справился с управлением и совершил наезд на дерево, в результате чего автомобиль опрокинулся и оказался зажат между двумя деревьями, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

От удара «Жигули» смяло. Водитель и пассажир отечественной легковушки, вылетевшей с трассы, погибли на месте. Прибывшие медики уже ничем не смогли помочь и лишь констатировали смерть.

В причинах и обстоятельствах трагедии разбираются дознаватели Госавтоинспекции.