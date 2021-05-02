Беглов поздравил петербуржцев с Пасхой

Православные отмечают праздник Пасхи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с праздником Пасхи. Текст обращения главы Северной столицы по поводу православного торжества приводит пресс-служба городской администрации.

- Дорогие петербуржцы! Поздравляю всех православных верующих с великим праздником Воскресения Христова! Радость этого светлого дня наполняет наши сердца милосердием и надеждой, верой в торжество жизни. Праздник дает силу творить добрые дела на благо своих близких, родного города, страны, - говорится в поздравлении.

Губернатор отметил, что пасхальные традиции вошли в жизнь современного общества, что говорит об общем стремлении укрепить гражданский мир и согласие в стране.

Ночные богослужения в ночь на 2 мая прошли во многих храмах Северной столицы. «Комсомолка» рассказывала, как это было в Казанском соборе.