Дерзкий охотник с криком «вы здесь поляжете» стрелял в петербургских рыбаков в Ленобласти

Полицейские задержали дерзкого стрелка в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Волховского района Ленобласти задержала 46-летнего мужчину, который едва не расстрелял петербургских рыбаков, приехавших отдохнуть на берегу реки в городе Сясьстрой. К гостям из северной столицы местный житель вышел с двустволкой и словами «вы здесь поляжете».

- 1 мая в 14:40 в полицию поступили сообщения о стрельбе на левом берегу реки Волхов, около возле бывшего рыболовецкого колхоза. Компания мужчин приехала из Петербурга для ловли рыбы. Там, на территории колхоза мужчины решили воспользоваться мангалом. В этот момент из полуразрушенного здания вышел мужчина, который начал вести себя агрессивно, запрещая им пользоваться якобы его личным имуществом и находиться на территории, которая якобы ему принадлежит, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

После короткой перебранки «хозяин» взял в руки охотничье ружье и сделал несколько выстрелов в сторону компании рыбаков. По счастью, ранен никто не был. А приехавшие на место полицейские задержали стрелка. По факту ЧП проводится проверка.