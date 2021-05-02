Пять гигантских пасхальных яиц от Покраса Лампаса, митьков и других авторов появятся в разных уголках Петербурга

Акцию с расписными яйцами устроил Музей Фаберже. Фото: vk.com/fabergemuseum

Пять гигантских пасхальных яиц, размером с человека, появятся в разных уголках Петербурга. Причем сами яйца будут не простыми, аhttps://www.spb.kp.ru/daily/27270/4404952/...нет, не золотыми - авторскими. Их раскраской занимались известный уличный художник Покрас Лампас, лидер митьков Дмитрий Шагин, а также другие известные горожане.

- Цветовая гамма, на мой взгляд, точно пересекается с традициями Фаберже. Здесь у меня несколько отсылок. Например, техника эмали Гильош, которая интересна накладыванием слоев краски, после чего получается некая волна от штриха, - приводят слова Покраса «Невские новости».

В период с 2 по 11 мая яйца выставят на улицах и в парках Петербурга, в том числе на Малой садовой, в ЦПКиО и в других местах. Организаторами акции стал Музей Фаберже при поддержке городского Комитета по культуре.