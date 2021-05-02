Еще 718 человек заболели коронавирусом и 36 умерли в Петербурге

Число заболевших в Петербурге существенно не снижается. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

718 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Петербурге за последние сутки. Такие данные на утро 2 мая приводит федеральный Оперативный штаб, получающий данные от региональных управлений Роспотреднадзора.

- Общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Петербурге с начала пандемии достигло 417 195 (+718), - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Выздоровели за минувший день 982 жителя Северной столицы (376 696 в общем). Жертвами пандемии стали еще 36 горожан. Общее число смертей от ковида в Петербурге составляет уже 13 248 человека. При этом, по данным Смольного, за апрель смертность от коронавируса упала более, чем на 30%.

В активном состоянии болезни находятся 27 215 петербуржцев. Обследование на ковид за сутки прошли 18 746 человек.