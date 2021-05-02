Леонид Генусов умер на 63-м году жизни. Фото: vk.com/zenit

Названа возможная причина смерти спортивного журналиста Леонида Генусова, который умер в Петербурге вечером 1 мая на 63-м году жизни. Футбольный клуб «Зенит» уже выразил соболезнования по поводу внезапной кончины телеведущего.

- 1 мая скончался петербургский спортивный журналист и комментатор Леонид Борисович Генусов. Его культовую программу «Зенит-XXI» видел каждый болельщик сине-бело-голубых. В последние годы он вел ток-шоу «Футбол: pro et contra», тренировал ФК «Город». Футбольный клуб «Зенит» выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Борисовича, - говорится в тексте соболезнования в соцсетях клуба.

Предварительной причиной скоропостижной смерти называется остановка сердца из-за оторвавшегося тромба. Напомним, что последнее время Леонид Генусов вел спортивную программу на одном из городских телеканалов. Новый выпуск должен был пойти в эфир после сегодняшней игры «Зенита» с «Локомотивом».