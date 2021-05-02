9-летняя девочка погибла в страшном пожаре в Ленобласти

Ребенок погиб на пожаре в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жизнь 9-летней школьницы трагически оборвалась в ночь на 2 мая. В поселке Ульяновка Тосненского района Ленобласти вспыхнул частный дом. Из коттеджа успела выбраться хозяйка дома, а ее дочка побила в огне.

- Следственным отделом по городу Тосно по факту пожара в поселке Ульяновка, в результате которого погибла 9-летняя девочка, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ ( причинение смерти по неосторожности), - сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Ленинградской области.

Сейчас на месте трагедии работают эксперты, мать погибшей девочки госпитализирована в шоковом состоянии.

Мера ответственности по вышеуказанной уголовной статье - до двух лет лишения свободы.