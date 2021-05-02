Более 5 миллионов туристов ждут в 2021 году в Петербурге

В 2021 году в Петербурге ждут 5,5 млн туристов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга назвали цифру ожидаемого в 2021 году турпотока. По заявлению вице-губернатора Максим Соколова, в нынешнем сезоне Северную столицу могут посетить более пяти миллионов гостей. Причем все эти туристы - российские.

- Турпоток будет в основном состоять из граждан России. Рассчитываем, что показатели прошлых лет по этой туристической группе будут достигнуты. Мы видим около 5,5 миллионов туристов, - отметил Соколов на пресс-конференции.

На иностранцев пока рассчитывать особо не приходится ввиду закрытых границ. Но если пандемия отступит, то в Петербурге с радостью примут и зарубежных путешественников. В любом случае, определенное количество иностранцев в городе будет. Болельщики приедут на матчи футбольного ЕВРО-2020. В Северной столице состоятся сразу семь встреч.

Напомним, что в 2019 году Петербург посетили 10,4 миллиона туристов, из которых 5,5 млн - россияне, а турпоток 2020 года составил всего 2,9 млн человек.