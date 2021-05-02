МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге

Сильный ветер и дождь обещают в Петербурге 3 мая. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Региональное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает о сильном ветре, который придет в город с понедельника. 3 мая погода на Северо-Западе России изменится в худшую сторону, пойдут дожди и немного похолодает.

- 3 мая в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление восточного, северо-восточного ветра порывами до 17 метров в секунду, - отмечают в ведомстве.

А синоптики уточняют, что в ночь на понедельник температура составит +1...+3 градуса, днем «потеплеет» до +5...+7, что почти на 10 градусов ниже климатической нормы. Вдобавок в течение дня гидрометцентр прогнозирует дождь, в том числе с мокрым снегом. Давление в течение сутки будет понижаться.

Во вторник будет также ветрено и дождливо, при этом еще холоднее. Среда окажется близнецом понедельника.