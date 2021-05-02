«Зенит» опубликовал состав на игру с «Локомотивом»

Андрей Лунев будет защищать ворота "Зенита" в игре с "Локомотивом". Фото: ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» опубликовал состав на игру с московским «Локомотивом». До центрального матча тура, в котором сине-бело-голубые могут стать чемпионами, а красно-зеленые подобраться к лидеру на расстояние шага - каждый в случае своей победы - начнется на «Газпром Арене» менее, чем через час.

- «Зенит» появится на поле в следующем составе: Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Артем Дзюба (капитан команды), Сердар Азмун, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Среди запасных числятся: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Данил Круговой, Данила Хотулев, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Даниил Шамкин, Кирилл Кравцов, Андрей Мостовой, Себастьян Дриусси.

Таким образом, на поле опять не выйдет капитан «Зенита» последнего времени Деян Ловрен. У него травма.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по петербургскому времени, судить встречу будет арбитр из Москвы Сергей Карасев.

Следить за матчем можно в онлайн-трансляции, которую вдет «КП-Петербург».