Артем Дзюба будет капитаном «Зенита» в игре с «Локомотивом»

Сегодня Дзюба будет капитаном "Зенита". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Два очевидных кадровых решения перед матчем с «Локомотивом» принял главный тренер «Зенита» Сергей Семак. В отсутствие травмированного Деяна Ловрена капитаном команды назначен нападающий Артем Дзюба. А из вратарей был выбран Андрей Лунев.

- «Зенит» появится на поле в следующем составе: Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Артем Дзюба (капитан команды), Сердар Азмун, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Отметим, что «Локомотив» приехал в Петербург в сильнейшем составе. Команда Марко Нилича, набравшая ход и не потерпевшая в весенней стадии чемпионата ни одного очка, намерена дать бой «Зениту».

Начало матча в 19:00. Текстовая трансляция встречи доступна по ссылке.