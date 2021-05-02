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Спорт2 мая 2021 20:06

Малком после первого тайма "Зенит" - "Локо": "Мы заслуживаем победы"

"Зенит" забил трижды соперникам, отличился и бразилец
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Малком верит в победу Зенита в матче с Локомотивом.

Малком верит в победу Зенита в матче с Локомотивом.

Фото: ФК "Зенит"

Игрок "Зенита" Малком в перерыве матча с "Локомотивом" дал экспресс-интервью корреспонденту "Матч-ТВ", где сказал, что команда заслуживает победы сегодня. По словам звездного бразильца, у хозяев сегодня все складывается, но о чемпионстве говорить преждевременно - в футболе бывает все.

- Мы заслуживаем победы, если будем играть как в первом тайме, то победим. Нам важна только победа. О чемпионстве будем думать потом! - сказал Малком.

Сейчас Зенит ведет со счетом 5:0.