Бывший судья РПЛ Федотов: «Первый гол «Зенита» нельзя было засчитывать»

Экс-арбитр чемпионата России по футболу Игорь Федотов посчитал, что первый гол "Зенита" в ворота "Локомотива" надо было отменить. Фото: ФК "Зенит"

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов считает, что его коллега Сергей Карасев ошибочно засчитал первый гол «Зенита» в ворота «Локомотива». Напомним, матч закончился разгромом со счетом 6:1 в пользу петербуржцев. Зенитовцы стали чемпионами в третий раз подряд.

Хейтеры команды тут же стали вспоминать спорный момент при первом голе. Дзюба тогда «парашютиком» перекинул мяч за шиворот Гильерме. Однако до этого момента он столкнулся с защитником соперников Рыбусем, выставив в него руки. Некоторые посчитали, что это нарушение, блокировка. Злопыхатели Дзюбы тут же подумали, что победы могло бы и не быть, поступи главный судья иначе – вдруг «Локомотив» не действовал бы так безобразно далее. Среди сторонников того, что гол надо было отменить, есть и Игорь Федотов.

- Гол в ворота «Локомотива» нельзя было засчитывать. Дзюба нарушает правила против игрока ФК «Локомотив». Правильное решение: отмена гола и штрафной удар в пользу ФК «Локомотив», - написал Федотов у себя в Twitter.