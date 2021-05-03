Холод и снег: Погода в Петербурге на 3 мая

Прохладно и снежно будет в Петербурге 3 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Зима почти вернулась обратно в Санкт-Петербург. В понедельник, 3 мая 2021 года, в Северной столице будет очень пасмурно, пройдут дожди, которые вечером сменятся снегом. Днем температура воздуха поднимется до 7 градусов тепла, однако из-за сильного северного ветра будет прохладно.

- Сегодня синоптическая ситуация будет определяться северной периферией активного атлантического циклона. Он закроет небо плотной облачной пеленой и вызовет дожди, которые в вечерние часы местами пройдут с мокрым снегом, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха будет на 4-5 градусов ниже климатической нормы. По Петербургу до плюс 5-7 градусов, по Ленинградской области 3-8 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду.