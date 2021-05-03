Гонщика на "Инфинити" задержали со стрельбой в Ленинградской области

Полиция со стрельбой задержала гонщика на "Инфинити" в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области сотрудники ДПС со стрельбой задержали гонщика на "Инфинити". Около пяти часов утра в воскресенье, 2 мая 2021 года, рядом с домом 11 на улице Строителей и городе Кириши инспекторы подали знак водителю иномарки, который нарушал правила дорожного движения, чтобы он остановился. Однако автомобилист требования полиции проигнорировал и вжал газ в пол.

- Увеличив скорость, автомобилист пытался скрыться, тем самым создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Экипажем ДПС было организованно преследование автомобиля "Инфинити FX 35", - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Преследуя гонщика по шоссе Энтузиастов, один из полицейских достал табельное оружие, один раз сделал предупредительный выстрел вверх, а после два раза выстрелил по колесам иномарки.

После стрельбы авто остановилось, а водителя удалось задержать. Им оказался 31-летний мужчина, который уже был лишен водительских прав. Его доставили в отдел полиции для составления протоколов.