Подозреваемого в ограблении узницы концлагеря задержали в Петербурге

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в ограблении узницы концлагеря Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в ограблении 80-летней местной жительницы, узницы концлагеря. Нападение на пожилую женщину произошло в восьмом часу вечера 30 апреля 2021 года в доме 40 на Наличной улице. Об этом пострадавшая рассказала полиции.

- Я возвращалась домой из магазина, зашла в парадную, подошла к лифту, а за мной зашел этот молодой человек. Зашел со мной вместе в лифт, я нажала на 4-й этаж. В лифте он попросил у меня 3 рубля, сказал, что ему не хватает на жетон. Я достала кошелек. Он его выхватил, я попыталась отобрать, но упала, а он выбежал из лифта и больше я его не видела, - рассказала женщина.

Грабитель убежал с кошельком, в котором было 400 рублей. Мужчину нашли уже на следующий день. 32-летний подозреваемый живет на соседней улице с потерпевшей. Ранее он уже был судим за подобные преступления.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчину доставили в полицию. На него возбуждено уголовное дело.