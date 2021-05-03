Мужчина разбился насмерть на квадроцикле в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Приозерске Ленинградской области мужчина разбился насмерть, катаясь на квароцикле. Вечером в воскресенье, 2 мая 2021 года, двое мужчин решили поездить по трассе "Петербург-Запорожское-Приозерск". Вдвоем сели на квадроцикл и поехали по дороге. Однако в какой-то момент водитель не справился с управлением.

- На грунтовой дороге водитель, 38-летний мужчина, не справился с управлением и врезался в столб линии электропередачи, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

От удара его пассажир, мужчина, на вид лет 40, скончался на месте. Водителя госпитализировали в центральную районную больницу города Приозерска.

Сейчас полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП. Известно, что квадроцикл принадлежит пострадавшему водителю, однако транспорт не зарегистрирован.