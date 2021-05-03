Более 700 человек заболели и 34 умерли от коронавируса в Петербурге на 3 мая 2021 года

Еще более 700 человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал последние данные о ситуации в Санкт-Петербурге на понедельник, 3 мая 2021 года. За минувшие сутки в городе инфекцию выявили у 704 человек. По сравнению с днем ранее, есть небольшое снижение на 1,9 процент.

- За все время пандемии в Петербурге заболели 417 899 человек. Из них полностью выздоровели 377 451 пациентов, 755 были выписаны накануне. Жертвами инфекции стали 13 318 жителей. 34 скончались накануне, - сообщили в штабе.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 3 мая 2021 года / Фото: Яндекс

По данным Смольного в городе за минувшую неделю увеличилось общее количество активно больных коронавирусом на 0,08 процентов. Также на 35,71 процентов увеличилась регистрация в медицинских организациях новых случаев COVID-19. При этом госпитализация упала на 1,2 процент.

В Ленинградской области за минувший день заболели еще 89 человек, выздоровели 74 и умерли 5. За все время пандемии коронавирус выявлен у 42 841 человек, из них вылечились 40 117 и умерли 1181.