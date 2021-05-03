Традиционный ретро-парад исторической техники отменили в Петербурге

В Петербурге отменили парад ретро-автомобилей из-за коронавируса Фото: Александр ГЛУЗ

В Санкт-Петербурге отменили традиционный ретро-парад исторической техники "Машины победы", который должен был состояться в понедельник, 3 мая 2021 года. Старт мероприятия был запланирован на 12 часов утра на Московском шоссе. Исторические автомобили должны были проехаться по улицам Северной столицы, но увы, этого не случится.

- Парад отменен из-за коронаврусных ограничений, - сообщили организаторы.

Обычно в параде принимают участие члены военно-исторических клубов. Броневики, грузовики, мотоциклы и легковые автомобили, служившие Красной армии в годы Великой Отечественной войны, колонной проезжают по центру Петербурга и завершают свой парад на Дворцовой площади, где обычно зрители могут посмотреть выставку, узнать много интересного об автомобилях и сфотографироваться. Остается надеяться, что в следующем году парад обязательно состоится.