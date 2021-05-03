"Локомотив" подал жалобу на организацию матча "Зенитом" в Петербурге

«Локомотив» направил руководству Российской Премьер-лиги и Российского футбольного союза жалобу на «Зенит» Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Футбольный клуб "Локомотив" направил жалобу в Российскую Премьер-лигу и Российский футбольный союз на "Зенит", заявив, что хозяева матча, состоявшегося 2 мая 2021 года в Санкт-Петербурге, плохо обращались с их болельщиками. Фанаты железнодорожников остались недовольны организацией мероприятия, а также множеством ограничений.

- Для наших болельщиков были предоставлены 1817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2000, - заявили в "Локомотиве".

Трибуны, выделенные для болельщиков "Локомотива" оказались переполнены, а в середине второго тайма фанатов не выпускали в подтрибунное помещение.

Также после матча всех болельщиков железнодорожников принудительно посадили в автобусы и вывезли в центр города, хотя многие приехали со своих машинах и оставили их на парковке у стадиона.

- В результате многочисленные факты опоздания на рейсы в аэропорт, факты опоздания к отправлению поездов, при этом многие наши болельщики находились в автобусах с детьми, - отметили в "Локомотиве".