Движение на КАД перекроют по двум полосам с 3 мая

На участке внутреннего кольца КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга с понедельника, 3 мая 2021 года, на неделю перекроют движение по двум полосам. Так, из-за ремонта на участке между транспортной развязкой в узле пересечения с трассой ЗСД и Дачным проспектом и транспортной развязкой на пересечении с Таллинским шоссе, будет ограничено движение по внутреннему кольцу до 12 мая.

- В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 3 по 12 мая 2021 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

На время работы по первой и второй полосам будет ограничена скорость движения для автомобилей до 50 километров в час. Все работы будут идти в две смены и круглосуточно.