Незаконный бизнес-центр сносят на проспекте Энгельса в Петербурге

На проспекте Энгельса сносят незаконный бизнес-центр Фото: Артем КИЛЬКИН

На проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге сносят незаконный бизнес-центр. Демонтаж здания начался в понедельник, 3 мая 2021 года. Договор аренды с владельцем центра был расторгнут еще в 2018 году, однако магазины и офисы из здания не съехали, а на территории продолжала работать автостоянка со шлагбаумом.

- Город готов помогать бизнесу, предоставлять в аренду земельные участки. Но поддерживать будем только тех, кто соблюдает установленные законом нормы. Есть договор, взаимные обязательства и условия, и каждая сторона обязана их выполнять, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Земельный участок в 580 квадратных метров был предоставлен арендатору под временное использование для мелкорозничной торговли. Однако на этом месте был построен двухэтажный бизнес-центр, на первом этаже которого разместились магазины, а на втором офисы. Высота здания почти на 2 метра превышала установленный норматив для нестационарных торговых объектов.

За самовольное размещение строения и шлагбаума организация привлечена к административной ответственности, ей назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.