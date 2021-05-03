Автомобиль перевернулся при ДТП в центре Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Жесткая авария произошла в центре Санкт-Петербурга утром в понедельник, 3 мая 2021 года. Около 10 часов черный внедорожник вылетел на перекресток Курляндской улицы и Лиговского проспекта, не пропустив автомобиль. От удара одну машину развернуло, а вторая перевернулась на крышу и влетела в крыльцо аптеки. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Проклятый перекресток, постоянно в крыльцо аптеки влетают, - отметил один из комментаторов в соцсети.

Автомобилисты начали спорить, кто же виновник аварии. Одни убеждают, что черный внедорожник летел на красный, другие убеждают, что он выехал на перекресток на желтый сигнал светофора, третьи уверены в том, что белый "Каптюр" должен был остановиться перед перекрестком.

О состоянии водителей, пострадавших в аварии ничего не сообщается. Сейчас на месте работают спасатели.