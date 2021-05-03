Голосование за качество уборки в Петербурге продлится до 10 мая

В Петербурге до 10 мая продолжается традиционный интернет-опрос горожан о качестве весенней уборки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге продолжается голосование за качество весенней уборки. Интернет-опрос продлится до 10 мая 2021 года. Каждый житель города может сам дать оценку работе служб в том районе, в котором он живет.

- Участие в интернет-опросе займет не более трех минут. На стартовой странице нужно всего лишь нажать кнопку "Начать опрос", затем выбрать свой район из предложенного списка. После этого загрузится страница, где нужно кликнуть на один из вариантов ответа о качестве уборки в районе, - рассказали в комитете по благоустройству.

Подобные опросы в Петербурге проходят два раза в год - после осеннего и весеннего месячников. Жители могут оценить уборку дворов, парков, садов, скверов, уличных территорий. Голосование позволяет определить, какой из районов лучше всего справляется с содержанием своих территорий.