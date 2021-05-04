Финляндия отказалась продлевать и менять «сгоревшие» в пандемию визы

Совет консульства таков: подать новое заявление на визу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге разъяснило больной вопрос виз, «сгоревших» в пандемию: ряд несостоявшихся путешественников надеется, что страна продлит их действие либо же заменит бесплатно. Как выяснилось, надеется зря.

– В визовых вопросах Финляндия ориентируется на Визовый кодекс стран Шенгенского соглашения. Согласно данному документу, дипломатическое представительство не имеет возможности продлевать срок действия визы или передвигать начало срока действия на более поздний, – объяснили в консульстве.

На возврат визового сбора рассчитывать тоже не стоит. Как пояснили в консульстве, эта сумма покрывает расходы на рассмотрение заявления на получение визы, и это рассмотрение, очевидно, было проведено.

Что делать визовым «погорельцам»? Совет консульства таков: подать новое заявление на визу.