Прогноз погоды на 5 мая в Санкт-Петербурге: снова холод и снег

Погода немного исправится лишь к концу рабочей недели. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге - очередной холодный и промозглый день. В прогнозе погоды на среду, 5 мая, вновь нет ни солнца, ни тепла - только мокрый снег, ветер и тучи. Об этом сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Ночью ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, - отмечают синоптики. - Днем их сменит дождь. Ветер северный, северо-восточный слабый, днем переходящий к юго-восточному умеренному.

Что касается температуры, то тут мастерам прогнозов порадовать жителей и гостей Северной столицы тоже нечем: с утра будет +1, позже воздух прогреется до +5, +7 градусов.

Есть, впрочем, и хорошие новости. Уже с четверга, 6 мая, начнется небольшое, но ощутимое потепление - температура воздуха начнет расти и к концу рабочей недели (она же у вас тоже рабочая?) прогреется до +10 градусов. А вот дожди и повышенная облачность никуда не денутся - так что с сезоном шашлыков придется ещё немного подождать.