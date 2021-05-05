Транспортная прокуратура рассказала о последствиях столкновения теплохода с опорой Аничкова моста в Петербурге

Судя по снимкам с места событий, ни теплоход, ни мост серьезно не пострадали. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Вечер вторника, 4 мая, завершился внезапной аварией на воде: в самом центре Санкт-Петербурга, на реке Фонтанка, теплоход на несколько секунд потерял управления и врезался в одну из опор Аничкова моста. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

- На борту судна пассажиров не было. Экипаж не пострадал, - уточнили в ведомстве. - Для объяснений в прокуратуру будут вызваны судовладелец и капитан, запрошены судовые документы. Проверим, прошел ли капитан медосмотр перед выходом в смену. При наличии оснований транспортная прокуратура примет меры к виновным.

К счастью, судя по фотографиям, которое также представило ведомство, ни теплоход, ни тем более сам Аничков мост серьезно не пострадали – а значит, есть основания полагать, что и для капитана все обойдется без ощутимых последствий.