Компания безработных петербуржцев ограбила сразу два магазина за несколько минут

Грабители уже задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН

Четверых налетчиков на сетевые магазины задержала полиция Северной столицы в минувший вторник, 4 мая. Лихая компания (двое мужчин и две женщины) всего за несколько минут ухитрилась обнести сразу два супермаркета – на Разъезжей и Боровой улицах. О случившемся сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- Четверо неизвестных в помещении супермаркета на Разъезжей улице распылили жидкость из аэрозольного баллончика в сторону продавца, совершили хищение товара и с места происшествия скрылись, - уточнили в ведомстве. - Через несколько минут в полицию поступило еще одно сообщение об аналогичных действиях четверых злоумышленников в помещении другого сетевого магазина на Боровой улице.

Грабителей оперативно задержали. Выяснилось, что всем им от 19 до 37 лет, а еще все они – неработающие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.