Больше 9 000 человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Более 9 000 человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ситуация с эпидемией коронавируса в Санкт-Петербурге остается нестабильной: вот уже который месяц заболеваемость держится в районе одних и тех же цифр, а власти отмечают тенденцию к возникновению третьей волны. Продолжаются и обследования горожан на наличие вируса SARS-CoV-2 в организме – об этом сообщает городской оперативный штаб.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 9 199 человек. Обработано 12 447 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - уточняют в ведомстве.

Напомним: ранее межведомственный городской координационный совет отмечал, что число госпитализаций взрослых с ковид-ассоциированными состояниями по сравнению с прошлой неделей увеличилось более чем на 10 %. Специалисты призывают не тянуть с вакцинацией – именно на нее возлагают основные надежды в борьбе с пандемией.