711 новых заболевших коронавирусом выявили в Санкт-Петербурге за сутки

Заболеваемость в Северной столице остается стабильной, но до полной победы над эпидемией еще далеко. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с эпидемией новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге остается стабильной. За минувшие сутки, 4 мая, в городе выявили 711 новых случаев заболевания – на два случая больше, чем за сутки до этого. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

- В общей сложности с начала эпидемии в Санкт-Петербурге заразилось 419 319 человек, - уточняется в сообщении ведомства. – 13 385 из них скончались, 33 случая смерти было зарегистрировано за минувшие сутки.

В первой столице – Москве – ситуация куда хуже: 2 432 случая за минувшие сутки и 56 смертей. А вот в соседней Ленинградской области картина странная: заболеваемость там то падает, то снова растет. За вторник, 4 мая, в регионе выявили 87 новых случаев – на три случая больше, чем сутками ранее. Количество смертей также подросло – плюс семь летальных исходов.