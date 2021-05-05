В Петербурге кассиршу, попытавшуюся остановить грабителей, ударили кирпичом по голове

Одному из грабителей грозит до десяти лет тюрьмы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дикая история произошла в минувший вторник, 4 мая, в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Двое налетчиком попытались ограбить продуктовый магазин. На их пути встала кассирша, и все едва не закончилось трагедией – отважную женщину ударили кирпичом по голове. О случившемся «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного в 9:35, - уточнил источник. – На место оперативно прибыла группа быстрого реагирования, которая и задержала преступников.

В результате на одного из мужчин – того самого, от рук которого пострадала смелая кассирша – завели уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса России – «Разбой, совершенный группой лиц с применением оружия». С учетом предыдущих «залетов» (на обвиняемом уже висит уголовка за наркотики) ему грозит до десяти лет тюрьмы. Второй мужчина пока что проходит по делу в качестве свидетеля.