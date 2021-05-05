Мощный фонтан кипятка забил из-под земли в Адмиралтейском районе Петербурга

Последствия аварии обещают устранить к утру четверга. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Очередной коммунальный прорыв случился в среду, 5 мая, в Адмиралтейском районе Северной столицы. На этот раз прорвало трубу с кипятком в окрестностях дома № 69 по улице Большая Морская. О происшествии рассказал очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- Очень внушительный гейзер – несколько метров в высоту – и напор хороший, - поиронизировали свидетели происшествия. – Обещали открыть сезон фонтанов в мае – и не обманули!

Стоит, впрочем, отметить, что это далеко не самая тяжелая авария из возможных: по крайней мере, согласно предварительной информации, во время прорыва никто не пострадал, и даже машины вокруг не побило камнями. Зато в центре уже собрались мощные пробки: на картах вся Большая Морская улица и часть Невского проспекта выделены красным цветом. Водителям рекомендуют тщательнее планировать маршрут.