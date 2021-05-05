МЧС предупредило о шквальном ветре в Санкт-Петербурге

Ветер такой силы вполне способен ломать ветви деревьев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Погода в Северной столице, и без того далеко не самая весенняя, уже в четверг, 6 мая, может стать еще хуже. Городское управление МЧС выпустило предупреждение о резком усилении ветра в Санкт-Петербурге. Спасатели призывают жителей и гостей города быть осторожнее.

- Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по информации Северо-Западного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 6 мая в Санкт-Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8-13 метров в секунду, местами порывы 15-17 метров в секунду, - говорится в официальном сообщении ведомства.

Напомним, что ветер начиная от 17 метров в секунду по шкале Бофорта считается «крепким» - на море он поднимает волны до семи метров высотой, а на суше способен ломать ветви деревьев и обрушивать плохо закрепленные рекламные щиты. Поэтому завтрашний день лучше провести в домашней обстановке – благо, надолго ненастье в Северной столице не задержится.