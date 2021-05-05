Торжественный прием для ветеранов Великой Отечественной войны прошел в Санкт-Петербурге

Торжественное мероприятие состоялось в самом центре Петербурга - в Мариинском дворце. Фото: Артем КИЛЬКИН

В преддверии Дня Победы в Северной столице состоялся торжественный прием для тех, кто своими потом и кровью приближал этот великий день. В Мариинский дворец пригласили ветеранов войны и вооруженных сил, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и курсантов военных вузов города. С наступающим праздником их поздравил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

- В истории каждого государства, каждой страны, каждого народа есть даты, которые на века остаются в памяти поколений. Но 9 мая 1945 года стало поворотной точкой в истории всего человечества. Мы всему миру показали, что может народ, объединенный борьбой против «коричневой чумы» – фашизма. Люди сотен наций, народностей, национальных и этнических групп, проживавших в Советском Союзе, сплотились, чтобы спасти не только себя и свою Родину, - отметил Макаров в торжественной речи.

В завершении приема курсантам были вручены благодарственные письма: юных военнослужащих напутствовали с честью служить Родине, принимая эстафету у ветеранов.