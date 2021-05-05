Стало известно, как будет выглядеть железнодорожная станция возле Лахта Центра

Станцию планируют построить в стиле хай-тек. Фото: vk.com/igzti

Железнодорожную станцию в стиле хай-тек планируют построить неподалеку от здания Лахта Центра. В среду, 5 мая, инициативная группа по защите транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга опубликовала первые рендеры нового проекта.

- Публикуем рендеры станций Новая Деревня и Лахта-центр после предполагаемой реконструкции и строительства, с целью запуска центрального диаметра с использованием участка Сетрорецкого направления, - подписали изображения администраторы сообщества ИГЗТИ ВКонтакте.

К строительству новой станции планировали приступить еще в 2019 году. Фото: vk.com/igzti

Напомним: станцию изначально планировали начать строить еще в 2019 году. Однако планы пришлось скорректировать – в 2020 проект только-только получил одобрение Госглавэкспертизы. Отметим, к слову, что это еще не все: в планах у руководства города подвести к самой заметной высотке Санкт-Петербурга еще и метро – правда, не раньше 2030 года.