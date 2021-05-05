Следственный комитет начал проверку из-за мужчины, который сломал обе ноги во время прыжка с парашютом

По предварительным данным, пострадавший сам допустил ошибку во время приземления. Фото: Артем КИЛЬКИН

Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России начало проверку «Сосновоборского аэроклуба», где в минувшее воскресенье, 2 мая, 36-летний мужчина сломал обе ноги во время прыжка с парашютом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В ходе проведения проверки, установлено, что мужчина проходил обучение в летной школе, прослушав необходимые часы теории и получив летную книжку, был допущен до сдачи экзамена в АНО «Сосновоборский аэроклуб», - уточняют в СК.

По предварительным результатам, мужчина сам допустил ошибку: он успешно сдал теоретический экзамен, был допущен к прыжку, но то ли запаниковал, то ли отвлекся – и в итоге прямиком с летного поля отправился в НИИ Джанелидзе с открытым переломом правой ног и закрытым переломом левой. Однако проврека еще продолжается – в ходе нее специалисты установят все обстоятельства случившегося.