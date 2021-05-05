Смольный отменил праздничное шествие в честь Дня Победы во Фрунзенском районе Петербурга

Ранее отменили очное шествие "Бессмертного полка" - его планируется провести в онлайн-формате. Фото: Олег ЗОЛОТО

Волна отмен массовых мероприятий, вызванных, очевидно, нестабильной ситуацией с коронавирусом, продолжается. Вслед за проездом ретро-техники по Невскому проспекту «под нож» пустили торжественное шествие в честь Дня Победы, которое должно было состояться в четверг, 6 мая, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

- 6 мая праздничное шествие, посвященное 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, которое было запланировано администрацией Фрунзенского района, не состоится, - разъяснили в ведомстве. - Движение транспортных средств по Пражской улице от улицы Белы Куна до проспекта Славы и по проспекта Славы от Софийской улицы до Бухарестской улицы прекращаться не будет.

Радует в этой ситуации одно: парад военной техники 9 мая на Дворцовой площади состоится в срок и в полном объеме. А после него, вечером того же дня, жителей и гостей Санкт-Петербурга будет ждать традиционный праздничный салют.