Репетиция парада Победы вызвала жесткие пробки в центре Петербурга

Участие в очередной сводной тренировке приняли более 4 000 военнослужащих. Фото: Артем КИЛЬКИН

Около часа назад в Санкт-Петербурге завершилась очередная сводная репетиция парада Победы – с участием личных расчетов и военной техники. Как сообщает в среду, 5 мая, пресс-служба Западного военного округа, участие в ней приняли более 4 000 военнослужащих и более 90 машин.

- В составе механизированной колонны прошли более 90 образцов военной техники, включая бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А со стрелками-зенитчиками, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3, - уточняют в пресс-службе ведомства.

Пожалуй, единственные, у кого к масштабной репетиции возникли претензии – автомобилисты. С середины дня центр Петербурга встал в жестких пробках, напряженность на дорогах сохраняется и к настоящему времени. Судя по картам дорожной ситуации, наглухо стоят Садовая улица, набережная реки Фонтанки, частично Литейный и Невский проспекты. Ситуация осложняется тем, что близится час пик – поэтому водителей просят заранее выбирать наиболее оптимальные маршруты.